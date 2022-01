Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet

Haina - Landkreis Gotha (ots)

Auf seiner Fahrt durch die Marktstraße und Auf der Burg kollidierte ein 60-Jähriger am Freitagnachmittag mit zwei geparkten Pkw. Nach dem Unfall flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der VW-Fahrer ermittelt werden. Ein Vortest auf Alkohol ergab einen Wert von 0,81 Promille. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Führerschein des 60-Jährigen sichergestellt, ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. An den geschädigten Pkw VW und Skoda entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro. (ml)

