Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter Alkohol und Drogen am Silvestermorgen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagmorgen wurde ein 37-jähriger VW-Fahrer um 09.35 Uhr in der Gleichenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Vorwert von 0,55 Promille und somit einen Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze. Dieselbe Streifenwagenbesatzung kontrollierte eine Stunde später auf der Landstraße zwischen Gotha und Leina einen Pkw Opel. Der mit dem 48-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Nach der durchgeführten Blutentnahme im Krankenhaus wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. In beiden Fällen wurden gegen die Fahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ml)

