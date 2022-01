Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Balkon hat gebrannt

Arnstadt (ots)

In der Silvesternacht musste die Feuerwehr am Fürstenberg einen Brand auf einem Balkon eines Wohnblockes löschen, welcher möglicherweise durch Pyrotechnik verursacht wurde. Die dazugehörige Wohnung wurde auch etwas in Mitleidenschaft gezogen, die Bewohner waren zu der Zeit nicht zuhause. Die Polizei untersucht derweil noch die genaue Brandursache. (ef)

