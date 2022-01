Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Balkon brennt

Gotha (ots)

Bei einem Balkonbrand in Gotha, Eschleber Straße am Freitagabend gegen 19:25 Uhr entstand zum Glück der 72jährigen Mieterin lediglich Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Gegenstände auf dem Balkon in Brand und zerstörten die Glasfront zur Wohnung. Die Wohnungsinhaberin wurde nicht verletzt, kann derzeit aber ihre Wohnung nicht nutzen. Die Kriminalpolizei ist mit der Brandursachenermittlung betraut. Zeugen zum Geschehensablauf melden sich bitte bei der Polizei in Gotha. Az. 0304838/2021 (ri)

