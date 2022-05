Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtaschenräuber scheitert

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 14.05.2022, wehrte sich eine Passantin gegen einen unbekannten Täter, der versuchte, ihr an der August-Bebel-Straße den Rucksack zu entreißen. Zeugen gesucht.

Die 27-jährige Bielefelderin befand sich gegen 03:10 Uhr auf dem Heimweg, als ihr an der Bushaltestelle "Märkische Straße" ein Mann entgegenkam. Unvermittelt zerrte er an ihrem Arm, woraufhin ihn die Bielefelderin zurückschubste.

Dann versuchte der Unbekannte der Frau den Rucksack zu entreißen und schlug ihr dabei ins Gesicht. Infolgedessen stürzte die 27-Jährige zu Boden und erlitt abermals leichte Verletzungen. Er hinderte sie daran, die Polizei zu rufen, indem er ihr das Handy aus der Hand schlug.

Eine 20-jährige Bielefelderin fuhr in diesem Moment mit ihrem Pkw auf der August-Bebel-Straße und sah die beiden Personen auf dem Bürgersteig. Weil die Frau offensichtlich Hilfe benötigte, hielt sie mit dem Wagen am rechten Fahrbahnrand und verständigte die Polizei. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung Bahnhof.

Der Täter hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er war etwa 160 cm groß und hatte dunkle, gelockte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen roten Pullover oder Shirt mit weißer Aufschrift, eine goldene Kette sowie eine goldene Brille und hatte einen schwarzen Turnbeutel bei sich.

Hinweise zu dem versuchten Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell