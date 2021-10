Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte und 18.000,- Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dortmunder Straße/Vorsterhauser Weg wurden am Freitag, 8. Oktober, zwei Personen leicht verletzt. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Hammer mit seinem Kia Picanto die Dortmunder Straße in Richtung Hafenstraße. Ein 19-jähriger VW-Tiguan-Fahrer bog vom Vorsterhauser Weg verbotswidrig nach links auf die Dortmunder Straße ab und stieß mit dem Kia Picanto zusammen. Der 61-Jährige und seine 57-jährige Beifahrerin wurden mit Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenahaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Dortmunder Straße in Höhe des Vorsterhauser Weg wurde während der Unfallaufnahme bis zirka 23.30 Uhr komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 18.000,- Euro. (kt)

