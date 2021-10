Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lackiererei gescheitert

Hamm-Pelkum (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 6. Oktober, 19 Uhr bis Donnerstag, 7. Oktober, 17 Uhr, versuchten Unbekannte, in einen Lackierereibetrieb auf der Lange Straße einzubrechen. Die Eindringlinge setzten dazu an, die Haupteingangstür des Firmengebäudes aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell