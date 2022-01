Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Einbrüche in Eckwarden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag 25. Januar 2022, auf Mittwoch, 26. Januar 2022, gewaltsam Zugang zu Büroräumen auf einem Campingplatz, in der Straße Zum Leuchtfeuer, in Butjadingen.

Sie durchsuchten die Räume und entwendeten einen im Schrank verbauten Tresorwürfel. Anschließend entfernten sich die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

+++

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, circa 03:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Neue Siedlung, in Eckwarden.

Beim Betreten des Wohnhauses verursachten sie Lärm, sodass die Hausbewohner und Nachbarn geweckt wurden.

Daraufhin flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Durch die Hausbewohner und Nachbarn konnten ein Zuschlagen von Autotüren und ein wegfahrender PKW gehört werden.

Die Schadenshöhe wurde auf circa 300 Euro geschätzt.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell