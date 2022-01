Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Seitenscheibe an zwei Pkw eingeschlagen

Annweiler (ots)

Am Mittwoch, 05.01.2022, schlugen in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr bislang Unbekannte die Seitenscheiben zweier in der Klostergasse abgestellter Pkw ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. In einem Fahrzeug war auf dem Beifahrersitz ein Einkaufskorb abgestellt, aus welchem ein Handy und eine Geldbörse samt Inhalt entwendet wurden. Aus dem zweiten Fahrzeug wurde bisherigen Ermittlungen zufolge nichts entwendet. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, keine Wertsachen sichtbar im Auto zurückzulassen, auch nicht bei nur kurzer Abwesenheit.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

