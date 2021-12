Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell in den Kurven - PKW kommen von der Fahrbahn ab

A 61/Rheinhessen (ots)

Deutlich zu schnell in die Überleitung zur A 61 fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines PKW am 18.12.2021 gegen 18:24 Uhr. Der junge Mann wollte am Autobahnkreuz Alzey von der A 63 auf die A 61 fahren, um Richtung Koblenz weiterzufahren. Am Anfang vom Kurvenbereich der Überleitung verlor der 24-Jährige aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW. Infolgedessen fuhr er geradeaus in den Grünstreifen, kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie den Leitpfosten und blieb an Ende im Gestrüpp stehen. Der PKW des 24-Jährigen wurde rundum beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro. Der Schaden am Schild und den Leitpfosten wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der junge Mann blieb beim Unfall unverletzt. Sein PKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nicht ganz so glimpflich ging ein ganz ähnlicher Unfall aus, der sich am Kreuz Worms am 18.12.2021 gegen 20:40 Uhr ereignete. Dort wollte ein 27-Jähriger mit seinem PKW von der B47 auf die A 61 auffahren. Auch er kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überschlug sich jedoch mit dem PKW und kam im Grünstreifen wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 27-Jährige blieb zum Glück jedoch unverletzt. An seinem PKW entstand indes ein Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Es werden mehrere Leitpfosten beschädigt.

