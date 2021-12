Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Direkt auf linke Spur gezogen - Kollision zwischen PKW

A 61/Bad Kreuznach (ots)

Weil sie offenbar unmittelbar vom Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt direkt auf den linken Fahrstreifen zog, kollidierte am 7.12.2021 gegen 8 Uhr eine 23-jährige Fahrerin eines PKW mit einem weiteren PKW eines 47-Jährigen. Die 23-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Bad Kreuznach vom Beschleunigungsstreifen nach bisherigen Erkenntnissen ohne nennenswerte Verzögerung vom Einfädelungsstreifen über den rechten Fahrstreifen direkt weiter auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah die Frau scheinbar den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW des 47-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden PKW. Der PKW des 47-Jährigen berührte nach der Kollision die mittlere Leitplanke. Der PKW der 23-Jährigen drehte sich um die eigene Achse über die gesamte Fahrbahn und prallte anschließend in die rechte Schutzplanke, drehte sich noch einmal und blieb schließlich auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Am PKW der 23-Jährigen entstand rundum Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Am PKW des 47-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

