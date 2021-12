Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schlenker während der Fahrt

A63/Biebelnheim (ots)

Da er vor dem Streifenwagen mehrfach in Schlenkern fuhr kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 37-Jährigen PKW-Fahrer am 7.12.2021 gegen 00:05 Uhr an der Anschlussstelle Biebelnheim zur A 63. Bereits beim Anhaltevorgang konnten die Beamten den vermutlichen Grund für die Schlangenlinien während der Fahrt erkennen. Der Mann hielt in der Dunkelheit ein Smartphone mit erleuchtetem Display vor sich auf dem Lenkrad. Bei der Kontrolle des 37-Jährigen, bei der auch die Fahrtüchtigkeit überprüft wurde, räumte er ein, durch das Smartphone abgelenkt gewesen zu sein. Der 37-Jährige muss nun mit einem Bußgeld über 100 Euro rechnen, sowie mit einem Punkt in Flensburg.

