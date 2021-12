Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell und unter Drogeneinfluss in die Ausfahrt

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Zu schnell in die Ausfahrt Waldlaubersheim fuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer am 5.12.2021 gegen 18:10 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Dort kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Dunkelheit und nasser Fahrbahn in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und beschädigte dort zwei Leitpfosten. Anschließend kollidierte der 38-Jährige mit dem entgegenkommenden PKW einer 42-jährigen Frau, die gerade die Auffahrt befuhr um auf die A 61 aufzufahren. Dabei wurde die Frau durch den Aufprall leicht an der Hand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem 38-Jährigen Drogeneinfluss fest. Da der Mann Drogenkonsum einräumte und auch ein Vortest positiv verlief, musste der 38-Jährige mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen, sowie dem Verlust der Fahrerlaubnis. Während der Unfallaufnahme wurde die Auffahrt zur A61 an der Anschlussstelle Waldlaubersheim kurzfristig gesperrt. Am PKW des 38-Jährigen wurde durch den Unfall das gesamte Fahrzeug rundum beschädigt. Den Schaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf ca. 3000 Euro. Am PKW der geschädigten 42-Jährigen entstand an der Fahrzeugfront ein Schaden von ca. 2500 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

