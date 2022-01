Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mit über zwei Promille Verkehrsunfall in Berne verursacht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, kam es auf dem Gansper Helmer in Berne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-Jährigen und einer 45-Jährigen, die mit über zwei Promille unterwegs war.

Die 45-jährige Frau aus Gelsenkirchen befuhr gegen 17:45 Uhr mit ihrem Pkw-Toyota den Gansper Helmer in Richtung Kranichstraße. Der 62-jährige Berner befuhr den Gansper Helmer mit seinem Pkw-Renault in entgegengesetzter Richtung. Beim Passieren touchierte die 45-Jährige den Pkw Renault des 62-jährigen Fahrers, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von circa 3.200 Euro entstanden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeikommissariats Brake erhebliche Ausfallerscheinungen bei der 45-Jährigen fest, die auf eine Beeinflussung durch Alkohol hindeuteten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Frau von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Die 45-jährige Unfallverursacherin erwarten nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

