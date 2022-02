Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Drei zeitgleiche Wohnungsdurchsuchungen wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz unter Hinzuziehung von Spezialkräften in Holzminden

Holzminden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und dem Polizeikommissariat Holzminden: In einer durch Beamte des Polizeikommissariat Holzminden vorbereiteten Durchsuchungsaktion wurden heute in den frühen Morgenstunden insgesamt drei Wohnobjekte unter Hinzuziehung von Spezialkräften der Bereitschaftspolizei durchsucht. Auf Grundlage der Ermittlungen des hiesigen Kriminal- und Ermittlungsdienstes wurden durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim bei dem Amtsgericht Hildesheim drei Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die heute unter der Einsatzleitung von Kriminalhauptkommissar Jantzen vollstreckt wurden. Beamte der Bereitschaftspolizei und des Polizeikommissariat Holzminden drangen heute früh gemeinsam und zeitgleich in die Wohnungen ein und durchsuchten, auch unter Hinzuziehung von Rauschgiftspürhunden, die Wohnungen. Die Beschuldigten wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen umgehend der Polizeidienststelle zugeführt. Zu den Ergebnissen kann zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Aussage getroffen werden.

