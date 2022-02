Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Entfernen von Gullydeckel

Holzminden (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 06.02.2022 entfernten unbekannte Täter in Holzminden, im Bereich Bodenstraße, Dürrestraße, Grimmenstein und Alte Wache diverse Gullydeckel aus den Rinnsteinen der Fahrbahnen und legten diese zum Teil auf den Fahrbahnen ab. Durch diese Hindernisse und die freigelegten Schächte entstanden erhebliche Gefahren für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Noch fehlt von den Tätern jede Spur. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

