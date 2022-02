Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Festnahme eines Jugendlichen aufgrund dringenden Tatverdachts zu zwei gefährlichen Körperverletzungen

Holzminden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und dem Polizeikommissariat Holzminden: Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Beamten des Polizeikommissariat Holzminden konnte ein 14-jähriger Holzmindener zu einer gefährlichen Körperverletzung Ende November und einer weiteren gefährlichen Körperverletzung Mitte Dezember 2021 als dringend tatverdächtig identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte unter Einbindung der Jugendgerichtshilfe bei dem Amtsgericht Holzminden einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 14-jährigen Jugendlichen. Dieser Haftbefehl wurde am Freitag, 04.02.2022 erlassen und durch Beamte des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Holzminden umgehend vollstreckt. Der Festzunehmende wurde in der elterlichen Wohnung angetroffen und nach Haftbefehlsverkündung vor dem Jugendrichter der Jugendanstalt Tündern zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

