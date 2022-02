Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versammlungslagen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden am 07.02.2022

LK Hameln-Pyrmont / Stadt Holzminden (ots)

Wie in den vergangenen Wochen fanden auch am heutigen Montag, den 07.02.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr, mehrere Versammlungen im Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden statt.

In Hameln bewegte sich eine Versammlung mit ca. 200 Personen durch die Innenstadt zum Rathausplatz. Währenddessen zog in Holzminden ein angezeigter Versammlungsaufzug mit ca. 109 Teilnehmenden durch die Innenstadt. Zeitglich versammelten sich ebenfalls im Bereich der Holzmindener Innenstadt fünf Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung. In Bad Pyrmont nahmen ca. 45, in Bad Münder 25, in Coppenbrügge neun und in Emmerthal zehn Personen an Versammlungen im Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen teil.

Insgesamt wurden im Rahmen aller Versammlungen 20 Ordnungswidrigkeiten wegen eines Verstoßes gegen die FFP2-Maskenpflicht bei Versammlungen eingeleitet. Zudem wurden zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe eingeleitet.

Weiterhin musste in Bad Pyrmont gegen einen 31-jährigen Versammlungsteilnehmer ohne FFP2-Maske ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet werden. Da sich der 31-Jährige nicht an den zuvor ausgesprochenen Platzverweis hielt und zur Versammlung zurückkehrte, musste ein weiteres entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet werden und er wurde polizeilich aus dem Bereich der Innenstadt begleitet.

In Hameln mussten gegen eine 17-jährige Versammlungsteilnehmerin und einen 22-jährigen Versammlungsteilnehmer ebenfalls Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet werden. Zudem mussten gegen eine 19-jährige und eine 39-jährige Versammlungsteilnehmerin Strafverfahren wegen tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gegen die 17-Jährige erlitt diese augenscheinlich einen Schwächeanfall, weshalb vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell