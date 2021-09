Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw durch auf der Straße liegendes Verkehrsschild beschädigt

Warendorf (ots)

Gesucht werden der oder die Täter, die in der Nacht zu Freitag, 3.9.2021 ein Verkehrsschild auf die Fahrbahn der Daimlerstraße in Ahlen gelegt haben. Gegen 5.50 Uhr fuhr ein Bielefelder mit seinem Auto über das Schild, welches er zu spät gesehen hat. Dadurch wurde der Unterboden des Pkws beschädigt. Wer kann Angaben zu dem Täter der den Tätern machen? Wer hat die Tat beobachtet oder hat Informationen dazu? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

