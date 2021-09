Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum- Raub mit Schusswaffe

Warendorf (ots)

Am Sonntag den 06.09.2021 ereignete sich ein Raubüberfall auf Spielhalle in Beckum. Gegen 00:03 Uhr betrat eine männliche Person eine Spielhalle in Beckum an der Wilhelmstraße. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen. Im Anschluss entfernte er sich fußläufig in unbekannte Richtung. Die Person wird beschrieben als männlich, ca. 30 Jahre, sehr schlank, Mitteleuropäer, helle Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem möglichen Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, unter der Telefonnr.: 02521-911-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell