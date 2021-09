Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Brennende Mülltonne - Tatverdächtiger flüchtet

Warendorf (ots)

Eine brennende Mülltonne ist einem Polizisten in seiner Freizeit am Freitagmorgen (03.09.2021, 07.23 Uhr) in Sendenhorst aufgefallen.

Der 57-Jährige war an der Meerstraße an einem See unterwegs, als er an einer Einmündung zum See die brennende Mülltonne bemerkte. Einige Meter weiter sah er einen 34-jährigen Mann versteckt im Gebüsch. Als der Sendenhorster auf ihn zuging, sprach er den Unbekannten darauf an, wies sich als Polizist aus und forderte ihn auf sich auszuweisen. Der Ahlener kam dem nicht nach und wollte gehen. Der 57-Jährige versuchte den Tatverdächtigen festzuhalten. Dieser wehrte sich massiv, sodass beide in einem Gerangel in den See stürzten. Der Tatverdächtige schwamm daraufhin ans Ufer und flüchtete. An einer Parkbank in der Nähe konnte der Ahlener wenig später von Polizisten aufgegriffen werden.

Da er sich gegenüber den Beamten aggressiv verhielt und zur Verhinderung weiterer Straftaten, nahmen sie den Mann ohne festen Wohnsitz in Gewahrsam.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

