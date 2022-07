Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.07.2022

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ Auto bei Unfall überschlagen - zwei Leichtverletzte ++ Raub auf Straße ++ Sachbeschädigung von E-Bike und Pkw ++ Schockanruf ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Auffahrunfall mit leichtverletzter ++ Fahrradladen bestohlen

Ostrhauderfehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In Ostrhauderfehn wurde gestern, 25.7.22, zwischen 9 und 11 Uhr ein grauer Ford Focus beschädigt, vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich entweder auf dem Edeka-Parkplatz an der Hauptstraße oder auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Kirchstraße. Schaden entstand an der vorderen Stoßstange an der rechten Ecke. Der Verursacher sowie Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Raub auf Straße

In Emden wurde gestern, am 25.7.22, gegen 20.25 Uhr ein Mann im Park an der Großen Straße ausgeraubt. Ersten Ermittlungen zufolge fragte der unbekannte Täter das 44-jährige Opfer aus Emden nach einer Zigarette. Als der Mann die Zigarette zusammen mit einem 100 Euro Schein aus der Jackentasche herausnahm, schlug der Täter unvermittelt mit seiner Faust ins Gesicht des Opfers, nahm den 100 Euro Schein und flüchtete mittels Fahrrad in Richtung der Straße Am Delft. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, Cap, korpulent, blaues Fahrrad, ca. 25-30 Jahre alt, hochdeutsche Sprache. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung von E-Bike und Pkw

Zwischen dem 24.7, 22 Uhr, und dem 25.7, 2 Uhr wurden an der Straße Korvettenweg ein schwarzes E-Bike sowie ein Pkw beschädigt. An dem E-Bike wurde die Bremsleitung sowie die Stromversorgung mit einem scharfen Werkzeug durchtrennt. Zudem wurde an einem auf der Auffahrt befindlichen weißen VW Golf unter anderem der eingeklappte Außenspiegel zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Schockanruf

Ein 66-jähriger Mann aus Leer teilte der Polizei mit, Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden zu sein. Demnach wurde er von einer angeblichen Beamtin der Kripo angerufen, die mitteilte, dass die Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollte. Eine Ingewahrsamnahme würde nur durch Zahlung einer Kaution verhindert werden können. Das Opfer konnte durch ein Telefonat mit seiner Tochter aufklären, dass es sich bei der Anruferin um eine Betrügerin handelte. Die Polizei warnt vor solchen und ähnlichen Anrufen von falschen Polizeibeamten. In solch dramatischen Fällen wie geschildert würde die Polizei die Familienangehörigen persönlich in Kenntnis setzen und keinesfalls eine Kaution verlangen. VNR: 202200946831

Leer/Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

In Bunde, Emden und Hinte konnten am gestrigen Montag bzw. am frühen Dienstagmorgen drei Pkw-Fahrer kontrolliert werden, die kurz zuvor nachweislich Drogen (Cannabis) konsumiert hatten. Es handelte sich um eine 57-jährige Bunderin, einen 46-jährigen Emder und eine 22-jährige Hinteranerin. Die Polizei weist daraufhin, dass Drogenkonsum auch nach Monaten im Urin, Blut bzw. in den Haaren nachweisbar ist. Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Strafverfahren auf der Grundlage des implizierten Besitzes von Betäubungsmittel wurden eingeleitet.

Leer - Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Am 25.7.22 kam es gegen 14.25 Uhr in der Straße An der Seeschleuse zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Beifahrerin leicht verletzt wurde. Ein 28-jähriger Weeneraner befuhr mit seinem grauen Citroen die genannte Straße in Richtung Emsstraße. Ein 55-Jähriger aus Weener fuhr mit seinem schwarzen VW Golf hinter dem Citroën. Als der Citroen-Fahrer links in eine Nebenstraße der Straße An der Seeschleuse abbiegen wollte, wurde das ersten Ermittlungen zufolge von dem 55-Jährigen übersehen. Es kam zum Auffahrunfall. Dadurch wurde die Beifahrerin des VW Golfs, eine 22-jährige Weeneranerin, leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ostrhauderfehn - Auto bei Unfall überschlagen - Zwei Leichtverletzte

Am Montag, 25.7.22, kam es gegen 13.40 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Straße Im Gewerbegebiet zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Audi-Fahrer aus Westoverledingen befuhr die Straße in Richtung Idafehn und kam aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Auf der Gegenspur stieß er mit einer 55-jährigen Ostrhauderfehnerin zusammen, die dort mit ihrem Kia in entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der schwarze Audi. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Rhauderfehn - Fahrradladen bestohlen

Am Rajen in Rhauderfehn ist am 25.7.22, gegen 15 Uhr, eine Geldtasche mit Bargeld und Ausweisen aus dem Büro eines Fahrradladens gestohlen worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell