Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat sucht Unfallbeteiligte- Zusammenstoß mit Fußgängerin

Vlotho (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem Unfall, der sich bereits am 15.07.2022 gegen 16.45 Uhr an der Weserstraße, seitlich einer Grünfläche eines Altenwohnheimes ereignet hat. Zur Unfallzeit befand sich eine 85-jährige Seniorin mit ihrem Rolltor auf dem anliegenden Parkplatz des Altenheims. Als sie sich in Höhe der dortigen Grünfläche befand, wurde sie plötzlich von einer bislang unbekannten Radfahrerin touchiert. Die Berührung war jedoch so stark, dass sie zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Zusätzlich erlitt sie noch eine Platzwunde am Unterarm. Die Radfahrein blieb nicht am Unfallort stehen, sondern entfernte sich mit ihrem Fahrrad. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach der Radfahrerin oder weiteren Zeugen, die Angaben zu dieser machen können. Sie wird beschrieben mit ca. 160 cm groß, etwa 70 Jahre alt und mit kräftiger Statur. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 beim Verkehrskommissariat in Herford.

