Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Terrassentür aufgehebelt- Unbekannte durchsuchen Wohnung

Herford (ots)

(sls) Am Montagmorgen (25.7.) gegen 10.00 Uhr kehrte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bünder Straße in seine Wohnung zurück, nachdem er sie am Sonntagnachmittag verlassen hatte. Bereits beim Betreten bemerkte der 61-jährige Geschädigte, dass im Wohnungsflur ein Schrank umgekippt war und in mehreren Zimmern die Schranktüren offen standen. Einige Schränke wurden zudem noch durchwühlt und Gegenstände lagen auf dem Boden. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung und durchsuchten diese nach Diebesgut. Aus dem Wohnbereich wurden ein Samsung Tablet, eine Armbanduhr, ein Samsung Mobiltelefon, sowie Bargeld im vierstelligen Bereich mitgenommen. Anschließend verließen die Einbrecher die Wohnung in unbekannte Richtung. Da sich die Wohnung in unmittelbarer Nähe zur Hauptverkehrsstraße und Einmündung zum Wellbrocker Weg befindet, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell