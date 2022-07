Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Randalierer verursacht einen Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots)

Ein offenbar betrunkener 28-Jähriger randalierte am Freitag gegen 01.00 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Nussbaumweg in Karlsruhe. Anwohner verständigten die Polizei, die den Mann in Gewahrsam nahmen.

Zeugen berichteten, dass ein Mann wohl mit einem längeren Messer auf ein Balkongeländer seiner Wohnung einschlug und dabei laut schrie. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eintraf, habe sich der mutmaßlich Randalierer offenbar wieder in seine Wohnung zurückgezogen. Der Mann schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden und wurde in Gewahrsam genommen. Das Küchenmesser stellten die Beamten sicher. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kam es zu keinen konkreten Bedrohungen gegenüber anderen Personen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell