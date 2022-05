POL-DEL: Hatten: Brand eines reetgedeckten Nebengebäudes eines Einfamilienhauses

Delmenhorst (ots) - Zusammenstoß zwischen Radfahrern, 13-jähriger verletzt Am Samstag, 30.04.2022, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in Brake, Golzwarder Straße, ein Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen und einem 17-jährigen Radfahrer, beide aus Brake stammend. Bei der Kollision verletzte sich der 13-jährige massiv am rechten Mittelfinger, so dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 17-fuhr nach dem ...

mehr