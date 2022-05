POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt +++ Fahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Am Freitagnachmittag entzog sich der Fahrer eines Pkw Audi A 8 in Delmenhorst durch Flucht einer polizeilichen Kontrolle und verursachte dabei auch Unfall, indem er gegen einen Zaun fuhr. Gegen 17:30 Uhr fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn in der Elbinger Straße ein schwarzer Audi A 8 auf, der rasant vom Fahrbahnrand anfuhr und weiter über ...

mehr