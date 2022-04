Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Dachstuhl eines Wohnhauses in Hatten gerät in Brand

Delmenhorst (ots)

Die bisherigen Ermittlungen zur Brandursache ergaben keine Hinweise auf eine Brandstiftung.

Zusammen mit einem technischen Sachverständigen wurde der Brandort am Dienstag, 26. April 2022, begutachtet. Die Ursache für den Brand wird in einem technischen Defekt an bislang unbekannter Stelle vermutet.

+++ Ergänzung vom 21. April 2022 +++

Am heutigen Donnerstag, 21. April 2022, haben Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen ihre Arbeit aufgenommen und den Brandort in Hatten aufgesucht. Den entstandenen Sachschaden am Haus bezifferten sie dabei auf 500.000 Euro.

Mit einem Ergebnis zur Brandursache kann vermutlich im Laufe der nächsten Woche gerechnet werden.

+++ Erstmeldung vom 20. April 2022 +++ Am Mittwoch, 20.04.22, kam es gegen 16:00 Uhr in Kirchhatten in der Straße "Vor dem Holze" zu einem Dachstuhlbrand, durch den das betroffene Haus erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Nachdem der 73-jährige Hausbewohner eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls bemerkt hatte und kurzzeitig vorgenommene, eigene Löschversuche erfolglos blieben, wurde die Feuerwehr alarmiert; bei deren Eintreffen hatten der 73-Jährige, seine 71-Jährige Ehefrau sowie eine 86-Jährige Bewohnerin einer separaten Wohnung das Haus bereits eigenständig und unverletzt verlassen.

Ca. 120 Kräfte der Feuerwehren aus Kirchhatten, Sandhatten, Huntlosen, Neerstedt, Sandkrug, Dingstede und Altmoorhausen waren im Einsatz und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und den Brand in der Folge löschen.

Dennoch weist das Haus, das unbewohnbar ist, einen erheblichen Schaden auf, der aktuell noch nicht beziffert werden kann.

Die Bewohner, die vom Kriseninterventionsteam der Malteser Sandkrug betreut wurden, kommen zunächst bei Bekannten unter.

Für den Zeitraum des Einsatzes wurden umliegende Straßen gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Das Brandobjekt wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

