POL-DEL: Polizei Brake: Zusammenstoß zwischen Radfahrern

Zusammenstoß zwischen Radfahrern, 13-jähriger verletzt

Am Samstag, 30.04.2022, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in Brake, Golzwarder Straße, ein Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen und einem 17-jährigen Radfahrer, beide aus Brake stammend. Bei der Kollision verletzte sich der 13-jährige massiv am rechten Mittelfinger, so dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der 17-fuhr nach dem Unfall zunächst weiter, konnte aber an-schließend durch die eingesetzte Polizei ermittelt werden.

Gegen den 17-jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

