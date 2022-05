Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß +++ Verkehrsunfallflucht in Ahlhorn +++ Verkehrsunfallflucht in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

1. Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Wildeshausen - Ein 57-jähriger Barnstorfer befuhr am Samstag, 30.04.2022, gegen 09:15 Uhr mit seinem Pkw den Nordring in Richtung Ahlhorner Straße. Trotz für ihn Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage überquerte er die Kreuzung an der Glaner Straße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 52-Jährigen aus Wildeshausen, der die Kreuzung bei Grünlicht stadteinwärts passieren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Wildeshauser gegen den Mast der Lichtzeichenanlage geschleudert, welcher dadurch beschädigt wurde. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

2. Verkehrsunfallflucht in Ahlhorn

Ahlhorn - Am Samstag, 30.04.2022, gegen 20:15 Uhr versuchte ein 48-Jähriger aus Ahlhorn mit seinem Pkw in der Kapitän-Strasser-Straße einzuparken. Dabei beschädigte er einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Der Unfall konnte durch den Halter des beschädigten Fahrzeuges beobachtet werden. Als er den Verursacher daraufhin auf den Zusammenstoß ansprach, versuchte sich dieser vom Unfallort zu entfernen. Die Flucht konnte durch den Halter unterbunden werden und der Verursacher bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem konnte ermittelt werden, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Ahlhorner wurde durch einen Arzt Blut abgenommen. Ihn erwarten zudem mehrere Ermittlungsverfahren.

3. Verkehrsunfallflucht in Ganderkesee

Ganderkesee - Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntag, 01.05.2022, zwischen Mitternacht und 01:15 Uhr eine Verkehrsinsel am Bahnübergang der Bergedorfer Straße überfahren. Dadurch wurden ein Verkehrszeichen sowie die dort befindliche Lichtzeichenanlage erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der verursachte Schaden wird auf etwa 2.500,-EUR geschätzt. Der unfallbeteiligte Pkw muss durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt worden sein. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell