Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Uphoven/ Giftköder ausgelegt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Mittwoch (02.03.22) mit Rattengift versetztes Hähnchenfleisch an der Bauerschaft Uphoven in Nottuln ausgelegt. Gegen 17.30 Uhr nahm ein Hund den Köder vom Grünstreifen auf. Die Besitzerin fuhr umgehend zu einem Tierarzt. Nach derzeitigem Stand hat der Hund keinen Schaden davongetragen. Die Polizei in Dülmen fragt, ob es weitere Geschädigte gibt und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

