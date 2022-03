POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße/ Beratungsstelle am Samstag (12.03.22) geschlossen

Coesfeld (ots) - Im Tatzeitraum vom 08.03.2022, 07.30 Uhr bis 14.05 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine weitere Wohnung in Dülmen ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke der Wohnung einer 43-Jährigen und entwendeten Schmuck. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

