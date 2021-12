Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Geldautomat in Xanten gesprengt

Xanten (ots)

Am Freitagmorgen gegen 03:20 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten an der Salmstraße in Xanten-Lüttingen.

Zeugen hörten einen lauten Knall und beobachteten verdächtige Personen die mit einem PKW vom Tatort flüchteten. Der Pavillion, in dem der GAA untergebracht war, wurde durch die Sprengung komplett zerstört.

Ob und wieviel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch nicht bekannt. In die Fahndung der Polizei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842/934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell