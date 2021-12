Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und Vollsperrung der B473

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 30.12.2021, gegen 13.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 473 im Verlauf zwischen der Autobahn und der Isselburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei befuhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt die B473 aus Bocholt kommend in Fahrtrichtung Wesel. Kurz hinter der Kreuzung Isselburger Straße beabsichtigte der 74-Jährige seinen Pkw zu wenden. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw einer 43-jährigen Frau aus Hamminkeln. Durch den Zusammenprall wurden die 43-Jährige und ihre 13-jährige Tochter leicht verletzt. Die B473 musste bis voll- bzw. im Weiteren teilgesperrt werden. Die Sperrmaßnahmen wurden gegen 15.00 Uhr aufgehoben. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die am Unfall beteiligten Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell