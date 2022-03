POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Beim Ein- oder Ausparken hängen geblieben

Mehrere hundert Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Autofahrer am Montag in Künzelsau an. Gegen 7.50 Uhr stellte eine Frau ihren Ford Modeo auf der ersten Parkebene des Parkhauses eines Lebensmittellandens in der Bergstraße ab. Als sie um 12.30 Uhr wieder an ihr Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden am Stoßfänger hinten links fest. Offenbar war jemand beim Ein- oder Ausparken mit seinem PKW an dem Ford hängen geblieben. Anstatt jedoch seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall der Polizei zu melden, machte sich der oder die Unfallverursachende aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Ingelfingen: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 71-Jähriger wurde am Montagnachmittag in Ingelfingen bei einem Sturz von seinem Fahrrad schwer verletzt. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Rennrad bergabwärts auf der Lipfersberger Straße unterwegs. Kurz vor dem Ortschild kam er aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern und stürzte dann nach vorn über den Fahrradlenker. Der Radler wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Zweiflingen: Ungebremst aufgefahren

Zirka 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen in Zweiflingen. Ein 25-Jähriger war kurz nach 7 Uhr mit seinem BMW auf der Landesstraße von Öhringen kommend in Richtung Zweiflingen unterwegs. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Friedrichsruhe erkannte der junge Mann offenbar nicht, dass ein vor ihm fahrender 47-Jähriger seinen VW verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf diesen auf. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

