POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro bleibt die Fahrerin eines weißen VW sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Montag zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr gegen den Kleinwagen gefahren ist. Die 24-Jährige hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand der Pfalzgraf-Otto-Straße in der Nähe der Gewerbeschule abgestellt. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen den VW Up und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Geschädigte oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 06261 8090 nach Zeugen.

Mosbach: Ruhebank entwendet - Zeugen gesucht

Eine Ruhebank entwendete eine bislang unbekannte Person zwischen Mittwoch und Donnerstag im Mosbacher Pappelweg. Die Bank aus Metall war unter der Statue Marienhöhe aufgestellt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder auf den Verbleib der Sitzgelegenheit geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Haßmersheim: Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

An einem Baum endete der Wendeversuch eines Autofahrers am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße in Haßmersheim. Dabei wurden vermutlich der Baum sowie der Seat des Mannes beschädigt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Statt sich jedoch um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Er konnte wenig später von der von Zeugen verständigten Polizei angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Seat-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt, er sieht außerdem einer Strafanzeige entgegen.

Obrigheim: Hoher Sachschaden nach Unfall

Totalschaden entstand an einem Audi bei einem Unfall am Montagabend, kurz nach 21.30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Obrigheim und Mörtelstein. Ein 34-Jährige war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite und musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Mudau: Auto kollidiert mit Sattelzug

Ohne auf die Vorfahrt eines auf der K 3971 fahrenden Sattelzugs zu achten, fuhr eine 47-jährige Citroën-Fahrerin von Ünglert aus kommend auf die Kreisstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

