Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Warnbake angezündet

Am Montagabend wurde in Eppingen eine Warnbake angezündet und begann hierdurch zu schmoren. Eine Zeugin meldete gegen 21.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Eisenbahnstraße. Die Bake war an die Außenwand eines Lebensmittelhandels gelehnt und schmorte. Der entstandene Rauch zog durch die Lüftungsanlage ins Innere des Gebäudes. Mitarbeiter löschten die Bake selbständig. Das Polizeirevier Eppingen sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Verursachern geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Eppingen: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Eppingen wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Opel und ein BMW waren gegen 6.30 Uhr hintereinander auf der Rappenauer Straße ortseinwärts unterwegs, als der Fahrer des BMW auf den Opel auffuhr. Die 22-Jährige Mitfahrerin im Opel wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.600 Euro.

Heilbronn: Gartenhütte brennt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagabend eine Gartenhütte in Heilbronn in Brand. Nach aktuellem Stand fing ein Stromverteilerkasten in der Straße "Am Sandweg" gegen 22 Uhr aufgrund eines Kurzschlusses an zu schmoren. Im weiteren Verlauf wurde hierdurch die gesamte Hütte in Brand gesteckt. Im Objekt befanden sich keinen Personen und die Feuerwehr Heilbronn konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Kollision zweier Fahrradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Heilbronn stießen zwei Radfahrer zusammen. Die Wege der beiden kreuzten sich am Hafenmarktturm, wodurch ein 23-Jähriger zu Sturz kam. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Waschpark

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in einen Waschpark in Heilbronn ein. Die Täter begaben sich zwischen 18.45 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag auf das Gelände in der Charlottenstraße. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf, um in die Büroräumlichkeiten zu gelangen. Dort entwendeten der oder die Täter Bargeld und Wertmarken in unbekannter Höhe. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch unbekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Gemmingen: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Bei einem Überholvorgang streifte eine 20-jährige Ford-Lenkerin am Montagmorgen einen Pedelec-Fahrer in Gemmingen. Die beiden befuhren gegen 6.30 Uhr die Kreisstraße 2049 zwischen Gemmingen und Massenbachhausen. Beim Vorbeifahren touchierte der Ford den Zweiradfahrer am Ellbogen wodurch dieser nach rechts von der Fahrbahn stürzte und leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Neckarsulm: Diebstahl bei Autohändler

Unbekannte entwendeten am Wochenende 20 Kompletträder von Pkws in Neckarsulm. Die Täter gelangten zwischen 8.30 Uhr am Samstag und 7.30 Uhr am Montag auf das Parkdeck eines Autohändlers in der Heilbronner Straße. Dort schlugen sie die Heckscheiben von sechs neuwertigen Pkw ein und entwendeten die im Kofferraum befindlichen Sommerreifen. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Außerdem bockten die Unbekannten einen VW Tiguan auf und entwendeten die montierten Sommerreifen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Beilstein: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Ein 16-Jähriger wurde am Montag bei einem Unfall in Beilstein leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Schmidhausener Straße in Richtung Gronau. Hier übersah er vermutlich einen verkehrsbedingt haltenden Peugeot und fuhr auf diesen auf. Der 16-Jährige stürzte zu Boden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige Peugeot-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehr als 4.000 Euro.

Obersulm: Unfall mit weißem Kastenwagen - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens flüchtete am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Obersulm. Die Fahrerin eines Mercedes befuhr gegen 15 Uhr die Landesstraße 1035 von Affaltrach in Richtung Willsbach. Vor ihr fuhr ein Traktor, den die Frau überholen wollte. Als diese zum Überholen ansetzte, fuhr von hinten ein Unbekannter mit dem weißen Kastenwagen heran und überholte ebenfalls. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Anstatt anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern fuhr der gesuchte Unfallbeteiligte weiter. Der Kastenwagen hat keine Fenster an der Rückseite, jedoch eine grüne, geschwungene Folienbeklebung. Die Beschädigungen durch den Zusammenstoß sind wohl an der vorderen rechten Fahrzeugseite entstanden. Das Polizeirevier Weinsberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und dem gesuchten Fahrzeug geben können und den Fahrer des Traktors. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell