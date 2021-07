Polizei Hagen

POL-HA: Mann unter Alkoholeinfluss auf Fahrrad unterwegs

Hagen (ots)

Ein 25-Jähriger fiel am 17.07.2021 einer Polizeistreife auf. Er war am späten Abend um 22.50 Uhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad an der Nöhstraße unterwegs. Bei der Kontrolle fiel dann auf, dass der Mann Auffälligkeiten mit Rückschlüssen auf Alkoholkonsum zeigte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er erhielt eine Anzeige.

