Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Diebstahl aus Fahrzeugen - Festnahme

Ein 36-Jähriger wurde am Samstag, den 26. März 2022, in Heilbronn festgenommen, da er unter Verdacht steht, in der Moltkestraße gegen 3.30 Uhr auf bislang nicht näher bekannte Art und Weise in drei Pkw gelangt zu sein und aus einem der Fahrzeuge einen Gegenstand entwendet zu haben.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 36-Jährige festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an, da dieser unter Verdacht steht, auch für weitere ähnliche Fälle im Raum Heilbronn und Brackenheim verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 36-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell