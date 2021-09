Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt (A8) - Ladung verloren (Zeugenaufruf)

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 22.10 Uhr, fuhr ein PKW-Gespann auf der A 8 in Richtung Stuttgart. Eine Transportbox des Autoanhängers hatte sich gelöst und wurde funkensprühend mitgezogen. Die beschädigte Box verteilte über eine längere Strecke ihren Inhalt auf die Fahrbahn. Zunächst waren dies Schuhe, eine Jacke und drei Spanngurte. Auf Höhe von Hohenstadt folgte dann eine PKW-Batterie. Zwei andere Autofahrer konnten dieser nicht mehr ausweichen und prallten dagegen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1 000 Euro. Zeugen berichteten der Polizei, dass das PKW-Gespann in einer Nothaltebucht am Drackensteiner Hang angehalten habe. Die Beamten konnten den Verursacher jedoch nicht mehr antreffen. Bei dem Gespann soll es sich um einen dunklen Geländewagen mit einem Autotransportanhänger gehandelt haben. Zeugen, die ebenfalls durch Teile geschädigt wurden oder nähere Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen (07335/96260) zu melden.

