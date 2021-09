Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkene Störer verprügelt

Ulm (ots)

In der Keltergasse hatten am Samstag, gegen 23.00 Uhr, zwei Brüder im Alter von 23 und 27 Jahren, deutlich zu viel Alkohol getrunken. So viel, dass der Betreiber der Gaststätte eine weitere Abgabe alkoholischer Getränke verweigerte. Woraufhin das Brüderpaar begann lautstark seinen Unmut zu äußern und den Wirt zu beleidigen. Dieser machte von seinem Hausrecht Gebrauch und verwies sie der Lokalität. Als die Trinkbrüder das Lokal nicht verlassen wollten und immer aggressiver wurden, wiesen ihnen mehrere Gäste handfest den Weg nach Draußen. Dort entwickelte sich eine Prügelei, die damit endete, dass die zwei Brüder in einer Klinik medizinische Hilfe in Anspruch nehmen mussten.

