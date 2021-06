Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Reifen auf Parkplatz "Goldberg" zerstochen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach am Dienstag zwischen 08:10 Uhr und etwa 14:00 Uhr die jeweils beiden rechten Reifen eines Smart und eines VW. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz "Goldberg" in der Leibnizstraße in Böblingen abgestellt gewesen. Das Polizeirevier Böblingen ist für Zeugen unter Tel. 07031 13 2500 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell