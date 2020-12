Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Zwergkaninchen entwendet

FreiburgFreiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet in der Nacht vom Dienstag, 22.12.2020 auf Mittwoch, 23.12.2020, aus dem im Innenhof des Anwesens in der Hochburger Strasse in Emmendingen stehenden Stall, ein Zwergkaninchen mit hellbraunem, leicht schwarz geflecktem Fell.

Das Kaninchen gehört zwei 7 und 10 Jahre alten Kindern. Die Verschlussverhältnisse des Kaninchenstalls lassen das Öffnen nur durch Menschenhand zu. Dass das Kaninchen Opfer eines Raubtieres geworden sein könnte, oder selbständig ausgebüxt ist, ist ausgeschlossen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell