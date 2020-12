POL-FR: Breisach am Rhein - Mehrere Betrugsversuche am Telefon

Polizeipräsidium Freiburg

Breisach am Rhein - Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche im Bereich Breisach am Rhein, Vogtsburg und Ihringen. Am vergangenen Dienstag, 22.12.2020, gegen 21 Uhr, meldeten sich innerhalb kürzester Zeit mehrere Anrufer auf dem Polizeirevier Breisach und gaben an, dass sie Opfer eines versuchten Betrugsdeliktes geworden sind. In allen Fällen gab sich ein unbekannter Anrufer als Polizist bzw. Mitarbeiter des BKA (Bundeskriminalamt) oder LKA (Landeskriminalamt) aus und informierte darüber, dass angeblich eine rumänische Diebesbande festgenommen wurde. Weiter wurde Im Rahmen der Festnahme ein Zettel mit der Wohnanschrift der vermeintlich nächsten "Opfer" festgestellt. Hierunter seien auch die Namen der angerufenen Personen gewesen. Dieser Betrugsversuch wurde seitens der Geschädigten erkannt und es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Schadenseintritt.

