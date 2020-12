Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Verstöße gegen die Corona Verordnung

FreiburgFreiburg (ots)

In den vergangenen Nächten ist es im Landkreis Waldshut zu mehreren Verstößen gegen die nächtliche Ausgangssperre von 20:00 Uhr- 05:00 Uhr gekommen. Weder das Abholen von Paketen oder Essen, das Betanken des Fahrzeuges oder der Gang zum Zigarettenautomat stellen einen triftigen Grund im Sinne der Corona Verordnung dar. In der vergangenen Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22.12.2020- 23.12.2020, wurden im Landkreis Waldshut insgesamt 14 Personen deshalb angezeigt. Die Polizei appelliert an die Vernunft der Bevölkerung: Helfen Sie mit und bleiben Sie nachts zu Hause!

