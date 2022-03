Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Unfall mit Alkohol

Über 1,4 Promille hatte ein Dacia-Fahrer bei einem Unfall am Freitagabend. Über 0,5 Promille zeigte ein Alkoholtest bei seinem Unfallgegner, einem 36-jährigen Mercedes-Fahrer, an. Gegen 21 Uhr waren die Autofahrer auf der Bundesstraße 292 bei Osterburken zusammengestoßen. Der 65-jährige Dacia-Lenker war vom Eckenberg-Tunnel kommend in Richtung Autobahn 81 unterwegs, als er einen entgegenkommenden Mercedes streifte. Beide Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken und die Fahrbahn abstreuen. Die beteiligten Fahrer blieben unverletzt, sie mussten mit der Streife jedoch trotzdem ins Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben.

Mosbach: 32-Jähriger auf gestohlenem Roller kontrolliert

Mit einem kurzgeschlossenen Roller der ihm nicht gehörte, war ein 32-Jähriger am frühen Donnerstagabend in Mosbach unterwegs. Wegen seiner auffälligen Fahrweise wurde der Rollerfahrer gegen 17.30 Uhr in der Straße "Steige" durch eine Streife kontrolliert. Der Mann hatte den Roller nicht nur offensichtlich kurzgeschlossen, sondern stand auch noch augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Da der 32-Jährige nicht belegen konnte, dass er den Roller berechtigt fuhr, wurde dieser beschlagnahmt. Weiter musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Da sich sein gesundheitlicher Zustand in der Folge verschlechterte, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass der Roller ohne Wissen des Eigentümers kurzgeschlossen wurde. Der 32-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

