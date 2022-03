Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Schwerer Verkehrsunfall, 2 Personen schwer verletzt

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich gegen 23.45 Uhr auf der Neckartalstraße ein Verkehrsunfall. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen. Ein Audi, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Straße in Richtung Neckargartach. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen mehrere Verkehrszeichen. Danach überschlug sich das Fahrzeug und prallte in der Folge gegen noch gegen mehrere Bäume. Eine 24-jährige Frau wurde dabei aus dem Audi Q5 auf den Grünstreifen geschleudert. Sie erlitt, ebenso wie der 21-jährige Mitinsasse, schwere Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Neben Kräften der Polizei waren Rettungsdienst sowie Feuerwehr und Notarzt vor Ort. Wer das Fahrzeug zur Tatzeit lenkte und ob die Fahrzeuginsassen zum Unfallzeitpunkt angegurtet waren, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeireivier in Böckingen unter 07131-204060 in Verbindung zu setzen.

