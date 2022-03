Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Fahrzeug mit Bauschaum beschädigt

Unbekannte besprühten in der Nacht zum Freitag einen VW T-Roc mit Bauschaum in Weinsberg. Das Fahrzeug befand sich zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag und 6.30 Uhr am Freitag auf dem Parkdeck des Rathauses in der Seufferheldstraße. Der oder die Täter verursachten einen Schaden von rund 10.000 Euro, indem sie das gesamte Dach, die Beifahrerseite, das Heck, den Motorraum sowie die Windschutzscheibe besprühten. Das Polizeirevier Weinsberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung oder der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071349920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell