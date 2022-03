Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obersulm-Eschenau: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Ein 15-Jähriger erlitt am Mittwochmittag bei einer Auseinandersetzung mit Unbekannten in Obersulm-Eschenau leichte Verletzungen. Der Jugendliche war gegen 12.45 Uhr aus einer S-Bahn gestiegen und hatte sich vom Bahnhof auf den Heimweg gemacht. Auf einem Feldweg, der vor dem Bahnübergang Obersulm-Eschenau nach rechts von der Bahnhofstraße abzweigt, wurde der 15-Jährige von zwei Unbekannten angesprochen. Diese forderten die Herausgabe seines Geldbeutels. Als der Jugendliche dies verneinte, versuchte einer der Beiden den Rucksack des 15-Jährigen zu entreißen. Als dies misslang, versuchten die Unbekannten den Jugendlichen mit Fäusten und einem Ast zu schlagen. Der 15-Jährige konnte mit leichten Verletzungen flüchten. Die Unbekannten werden als etwa 17 bis 18 Jahre alt beschrieben. Sie waren zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß. Beide waren von südeuropäischer Erscheinung. Einer war relativ schlank, hatte schwarze Haare, die oben etwas länger waren und an den Seiten kürzer. Er trug einen roten Pulli und eine blaue Hose. Der andere hatte schwarze nach hinten gegelte Haare, trug einen Oberlippenbart und war komplett schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Bad Rappenau: E-Biker nach Sturz im Krankenhaus

Mit einem gebrochenen Arm wurde ein E-Bike-Fahrer am Donnerstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige radelte gegen 7.30 auf der Bad Rappenauer Weststraße als er aus unbekannter Ursache von seinem E-Bike stürzte. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Heilbronn: Pkw kollidiert mit Fahrrad

Ein Auto und ein Fahrrad stießen am Donnerstagabend auf der Heilbronner Kolpingstraße zusammen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war gegen 19.30 in Richtung der Innenstadt unterwegs und wollte an der Abzweigung zur Sontheimer Landwehr nach rechts abbiegen. Dabei übersah er wohl den von den in Richtung Sontheim radelnden Fahrradfahrer und erfasste diesen. Der 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem E-Bike entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Schäden am Auto belaufen sich auf knapp 500 Euro.

Bad Wimpfen: Mit Laternenmasten im Kofferraum geflohen

Unbekannte stahlen am vergangenen Freitag vier Laternenmasten von einem Baustellengelände in Bad Wimpfen. Die vier bis fünf Meter langen Lichtmasten lagen auf dem Gelände in der Straße "Landgraben" als die Täter diese zwischen 12 und 20 Uhr abtransportierten. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Männer die Laternenmasten in den Kofferraum eines PKW geladen haben. Bevor die beiden davonfuhren, soll einer noch eine rote Fahne am Ende der weit aus dem Heck hängenden Masten befestigt haben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder denen ein Fahrzeug, mit aus dem Kofferraum hängenden Straßenlaternen, aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell