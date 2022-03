Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Versuchter Raub mit Schreckschusswaffe - Tatverdächtiger festgenommen

Ein 38-Jähriger steht im Verdacht, am 21. März gegen 20 Uhr in der Wollhausstraße in Heilbronn im Rahmen einer Auseinandersetzung mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in Richtung einer 47-Jährigen und eines 37-Jährigen abgeben zu haben. Nachdem er den flüchtenden 37-jährigen Mann kurzzeitig unter weiterer Schussabgabe verfolgt hatte, kehrte der Tatverdächtige zurück und versuchte der 47-jährigen Frau unter Vorhalt der Waffe Bargeld wegzunehmen. Die Frau wurde nur leicht verletzt, konnte mit dem Geld flüchten und Hilfe rufen. Der 38-jährige Tatverdächtige wurde mit Haftbefehl gesucht und konnte am 23. März im Innenstadtbereich Heilbronn durch Fahndungskräfte der Kriminalpolizei Heilbronn festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde bei Suchmaßnahmen aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde am 24. März dem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt, der den Haftbefehl aufrecht erhielt, woraufhin der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein zweiter, bislang unbekannter Täter mit einer Holzlatte beteilig gewesen sein. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell